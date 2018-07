PUBG Corp. hat rund um seinen Battle-Royale-Erfolgstitel PlayerUnknown's Battlegrounds nun ein spezielles Charity-Turnier angekündigt. Dabei sollen für einen guten Zweck eine Million Dollar zusammen kommen.

Im Rahmen des PUBG Global Invitational 2018 soll es auch einen sogenannten Charity-Showdown geben. Wie PUBG Corp. in einer entsprechenden Pressemeldung am heutigen Freitag bekannt gegeben hat, sollen dabei 40 weltbekannter Streamer und 40 professionelle PUBG-Spieler aus der ganzen Welt aufeinandertreffen. Im Mittelpunkt: der gute Zweck!

Das Charity-Event wird im Rahmen des PGI am 27. Juli 2018 um 16:00 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Berlin abgewickelt und hat unter anderem die Twitch-Stars Ninja, Shroud, Dr. DisRespect, LeFloid, Moondye, Rubiu5, Willyrex, Sacriel und mehr im Gepäck. Gespielt wird um ein Preisgeld von einer Million Dollar, welches anschließend von den Siegern für einen wohltätigen Zweck ihrer Wahl gespendet wird.

Interessierte können das Spektakel zuhause via Livestream auf Twitch unter www.twitch.tv/playbattlegrounds verfolgen. Gespielt werden vier First-Person-Matches auf der Karte Erangel. Jedes Squad besteht aus zwei Streaming-Persönlichkeiten ergänzt durch zwei PUBG-Profis. Von der Million darf das erstplatzierte Team 600.000 Dollar, das zweitplatzierte Team 300.000 Dollar und der Drittplatzierte 100.000 US-Dollar einem bevorzugten wohltätigen Zweck zuweisen.

Wer ein Ticket für einen der der regulären Turnierspieltage des PGI 2018 in Berlin hat, kann mit diesem nach dem Prinzip "first come, first serve" auch am Charity-Event teilnehmen. Wer zuerst kommt, malt also zuerst. Das gesamte Event läuft vom 25. bis 29. Juli 2018, wobei die 20 besten PUBG-Teams der Welt vertreten sind.