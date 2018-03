PlayerUnknown's Battlegrounds hat dem Battle-Royale-Genre überhaupt erst die aktuelle Popularität ermöglicht, damit aber auch Konkurrenz wie Fortnite: Battle Royale auf dem Plan gerufen. Von diesem Titel schaut sich der Platzhirsch nun seinerseits ein Feature ab, das in Kürze Einzug erhält.

PUBG ist weiterhin absolut erfolgreich unterwegs, sieht sich mittlerweile aber mit Fortnite: Battle Royale auch ernsthafter Konkurrenz ausgesetzt. Der Titel von Epic Games gräbt immer mehr Spieler ab, auch weil man mit einigen Alleinstellungsmerkmalen punkten kann. Damit ist nicht nur das Free-to-Play-Modell gemeint, sondern auch die Tatsache, dass es regelmäßig neue Spielmodi gibt.

Letzteres hat sich nun auch Bluehole abgeschaut. Wie in Fortnite: Battle Royale soll es künftig auch in PUBG für einen begrenzten Zeitraum regelmäßig neue Spielmodi geben, die für Abwechslung und Spielspaß sorgen sollen. Nachdem Epic Games diese "Limited Time Modes" seit geraumer Zeit in regelmäßigen (Wochen-)Abständen praktiziert, hat nun auch Bluehole gemerkt, dass derartige Ingame-Events wichtig für die Community sind.

Daher erhält in PUBG nun der Event-Modus Einzug, in dessen Rahmen regelmäßig neue Spielmodi verfügbar sein sollen. Der erste neue Modus ist bereits auf dem Test-Server live und ermöglicht es, in Squads bestehend aus acht Spielern anzutreten. Außerdem wurden die Dropraten für Rifles verdoppelt. In Zukunft sollen aber noch deutlich interessantere Spielmodi folgen, die dann auch Inhalte bieten werden, die es so im Hauptspiel gegenwärtig noch nicht gibt. Immerhin: Ein Anfang ist gemacht!

Schade: Im ersten neuen Modus könnt ihr euch trotz des Squad-Charakters aber leider nicht gleich zusammen mit sieben Freunden für eine Partie anmelden; vielmehr übernimmt das Matchmaking das Zusammenwürfeln der Teams. Zudem ist das Event auf die Third-Person-Perspektive sowie auf die Karte Erangel beschränkt.