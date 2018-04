Nach den ersten Erfolgen wurde der Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds stets ausgebaut und hat mittlerweile zwei, künftig dann drei verschiedene Karten. Diesbezüglich kommt dann jetzt endlich auch ein oftmals gefordertes Feature in das Spiel.

Mit der Einführung der Wüstenkarte Miramar wuchsen die Stimmen in der Community, die Entwickler mögen doch bitte ein Auswahl-Feature hinsichtlich der Karten einbauen. Das liegt daran, dass viele Battle-Royale-Zocker in PUBG weiterhin die erste Karte Erangel bevorzugen und mit Miramar mitunter nur bedingt etwas anfangen können. Künftig erhält dann ja auch noch die kleinere Dschungelkarte Savage Einzug in das Spiel.

Jetzt endlich haben Bluehole und PUBG Corp offensichtlich auch das Flehen der Spieler erhört und bestätigen, dass es künftig eine Auswahlmöglichkeit geben wird, auf welcher Karte ihr euch herumschlagen wollt. Dieses Feature soll schon bald zunächst auf die Test-Server aufgespielt werden.

Die Herausforderung sei dabei gewesen, dass man außerhalb der stark frequentierten Regionen Nordamerika und Europa nicht zu einem Problem hinsichtlich der Spieleranzahl auf einigen Maps bzw. in einigen Partien kommt. Das hätte nämlich das Matchmaking über den Haufen geworfen. Dafür habe man nun eine Lösung gefunden, die man aber erst noch sorgfältig begutachten müsse; schließlich könnte sich das Problem mit dem Release neuer Karten sonst immer weiter verstärken.

Künftig könnt ihr dann auch mehrere Karten auswählen, auf denen ihr zu spielen bereit seid. In diesem Fall werdet ihr per Zufallsauswahl in eine passende Partie geschickt. Wer nur auf einer Map unterwegs sein möchte, kann künftig also auch nur diese eine Karte auswählen.