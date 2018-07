Die Macher von PlayerUnknown's Battlegrounds haben die Wünsche der Fans erhört und bringen nun einen der populärsten Event-Modi in den Battle-Royale-Titel zurück - und damit auch die mächtigsten Vehikel im Spiel!

Wie Entwickler PUBG Corp. nun bestätigte, kehrt mit "Metal Rain" einer der beliebtesten und populärsten Event-Modi nun in PlayerUnknown's Battlegrounds zurück. Dieser war schon einmal für einen begrenzten Zeitraum verfügbar und feiert nun ein Comeback.

In "Metal Rain" könnt ihr auf der Battle-Royale-Karte Leuchtpistolen finden. Wenn ihr diese gen Himmel abfeuert, könnt ihr Versorgungspakete anfordern, die unter anderem zusätzliche Waffen mit sich bringen. Zudem könnt ihr so auch an ein gepanzertes UAZ gelangen, mit dem ihr euch über die Map bewegen könnt.

Die Leuchtpistolen spawnen auf der Map neben dem normalen Loot und Spieler werden darüber durch einen Kreis auf der Karte in Kenntnis gesetzt, wenn eine solche abgefeuert wird. Das ist ein neues Feature innerhalb des Modus. Wird eine Leuchtpistole innerhalb der Sicherheitszone abgefeuert, spawnt ein spezielles Versorgungspaket, außerhalb der Sicherheitszone gibt es indes das gepanzerte UAZ.

"Metal Rain" gibt sein Comeback ausschließlich auf der Karte Erangel und kann in den meisten Regionen sowohl aus der Third- als auch First-Person-Perspektive gezockt werden. Im Modus treffen Squads bestehend aus acht Spielern aufeinander, so dass die maximale Spielerzahl pro Partie bei 96 liegt.

Der Modus geht am 20. Juli um 04:00 Uhr deutscher Zeit live und steht dann bis zum 23. Juli ebenfalls um 04:00 Uhr früh zur Verfügung.