Zwar hat im Battle-Royale-Genre mittlerweile Fortnite von Epic Games die Nase vorn, auch Vorreiter PUBG ist aber weiterhin immens erfolgreich. Jetzt konnte der Titel von Bluehole Studios einen irren Steam-Rekord knacken.

Aufgrund des Erfolges von Fortnite geht immer wieder etwas unter, dass es auch PUBG noch gibt und der Titel von Bluehole ebenfalls noch populär ist, auch wenn der anfängliche Hype etwas abgeflacht ist. Dennoch vermochte der Online-Shooter nun einen ziemlich irren Erfolg bei Steam zu knacken.

Wie nun nämlich bekannt geworden ist, schaffte es PUBG als erster Titel überhaupt, bei Steam an jedem Tag stets über eine Million gleichzeitig zockender Spieler zu verzeichnen - und das für ein komplettes Jahr lang. 365 Tage in Folge wurde die Millionenmarke geknackt! Das geht jetzt aus Erhebungen des Datentrackers SteamDB hervor.

Während PlayerUnknown's Battlegrounds seit September 2017 über der magischen Marke liegt, war der Höchstwert aber bereits im Januar zu verzeichnen. Damals zockten in der Spitze 3,2 Millionen Gamer zeitgleich; anschließend ging es - wohl auch wegen dem erstarkten Fortnite - stetig bergab, so dass man am Ende die Million nur noch knapp zu knacken vermochte.

Damit PUBG auch weiterhin erfolgreich bleibt, gibt es neben der Kampagne "Fix PUBG" zur Behebung bestehender Probleme und Fehler auch immer wieder neue Inhalte. Erst gestern Abend wurde beispielsweise die neue Schnee-Karte in PUBG geleakt, die im weiteren Jahresverlauf veröffentlicht werden soll.