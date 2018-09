Auch an diesem Wochenende gibt es wieder einen Event-Modus im erfolgreichen Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds für euch. Wir verraten euch, was dahinter steckt und was ihr erwarten könnt!

Bluehole werkelt weiter fleißig an PlayerUnknown's Battlegrounds und veröffentlicht in Kürze Version 1.0 auch für die Xbox One - die Dschungelkarte Sanhok inklusive. Darüber hinaus hält man die Spieler generell aber auch durch Event-Modi weiter bei der Stange. An diesem Wochenende gibt es dabei einen Rückkehrer!

So steht vorübergehend wieder der Spielmodus "Ghillie Crossing" zur Auswahl, den es in dieser Form schon einmal gegeben hat. Damals zählte der Modus zu einem der Favoriten der Fans des Titels.

Kein Wunder also, dass Bluehole zum zeitlich begrenzt verfügbaren Modus zurückkehrt und diesen am aktuellen Wochenende erneut präsentiert. Wer "Ghillie Crossing" zocken möchte, muss schnell sein, denn am 03. September um 04:00 Uhr morgens deutscher Zeit ist mit diesem vorerst wieder Schluss.

Im Event-Modus ist die Waffenauswahl auf Armbrüste, Nahkampfwaffen und Wurfwaffen mit Ausnahme von Granaten beschränkt. Darüber hinaus spawnen neben den normalen Ausrüstungsgegenständen auch Ghillie-Suits, die euch für eine eher Stealth-lastige Vorgehensweise wappnen und rüsten sollen. Gespielt wird in Squads bestehend aus vier Spielern auf der Karte Erangel.