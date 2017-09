PlayerUnknown's Battlegrounds ist unter PC-Spielern derzeit vermutlich DAS Thema schlechthin, an den Erfolg von so manch anderem Blockbuster kommt der Battle-Royale-Titel aber noch nicht ganz heran. Das soll sich nach dem Willen des Schöpfers des Spiels aber ändern.

Zwar gibt es derzeit um PlayerUnknown's Battlegrounds aka PUBG derzeit einen riesigen Hype, auf dem PC gibt es derzeit aber vermutlich keinen größeren Titel als League of Legends. Nachdem man Dota 2 nun von der Spitze der zu einzelnen Zeiten am häufigsten gezockten Spiele verdrängt hat, nimmt PUBG aber nun genau diesen Titel ins Visier.

"Unsere Verkaufskaufen gehen weiter nur nach oben. Es gibt diesbezüglich keine Verlangsamung", so Spielschöpfer Brendan Greene gegenüber GamesIndustry. "Ich warte immer noch auf die Abflachung, aber das passiert einfach noch nicht."

Auf die Frage, an welchen Erfolg er mit PUBG denn dann noch glaube, führt er weiter aus, dass League of Legends extrem populär sei. "Ich schaue auf League of Legends. 100 Millionen aktive Nutzer pro Monat, ich denke an sowas Verrücktes wie das? Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, dann können wir diese Nutzerzahlen möglicherweise erreichen."

League of Legends ist nicht via Steam spielbar, so dass es außerhalb von Entwickler Riot Games schwierig herauszufinden ist, wieviele Spieler den Titel derzeit pro Tag gleichzeitig zocken. Die Zahlen monatlich aktiver Nutzer sind aber zweifelsohne äußerst beeindruckend. Was meint ihr: Ist das Ziel des PUBG-Schöpfers zu ambitioniert oder durchaus realistisch? Kann PUBG League of Legends vom Thron der PC-Titel stoßen?