Mittlerweile sind wir im Dezember angekommen und damit rückt auch der Release von Version 1.0 von PlayerUnknown's Battlegrounds immer näher. Zuvor gibt es aber noch hierfür geplante Inhalte per Update auf dem Test-Server. Wir verraten euch, was euch als Nächstes erwartet.

Zwar steht immer noch nicht final fest, wann genau die Vollversion 1.0 von PlayerUnknown's Battlegrounds durchstarten soll, im Dezember 2017 soll es aber definitiv noch soweit sein. Aus diesem Grund spendiert man dem Test-Server immer wieder neue Updates, in denen die geplanten Inhalte nach und nach aufgespielt und letzten Tests unterzogen werden.

Nachdem in der abgelaufenen Woche wieder ein neuer Patch auf dem Test-Server installiert wurde, haben die Macher von Bluehole bestätigt, dass in der kommenden Woche das nächste Update folgen wird, das dann auch die mittlerweile ja offiziell bestätigte, neue Wüsten-Karte umfassen wird. Wahrscheinlich ist ein Release gegen Ende der Woche, schließlich wurde die Gameplay-Premiere dieser Map unlängst für die The Game Awards 2017 bestätigt, und die steigen erst am 07. Dezember 2017.

Neben der Desert-Map ist zudem auch die abgesägte Shotgun mit zwei Läufen ebenfalls im nächsten Patch auf dem Test-Server vertreten. Die Waffe ist nun offiziell bestätigt, wurde zuvor aber von Dataminern aus den Datenbeständen geleakt.

Von PlayerUnknown's Battlegrounds erscheint im Dezember nicht nur Version 1.0 für den PC, ab dem 12. Dezember gibt es auch erstmals eine Xbox-One-Variante via Game-Preview-Programm. Zudem wurde auch eine Mobile-Umsetzung des Battle-Royale-Shooters angekündigt, allerdings zunächst einmal ausschließlich für den chinesischen Markt.