In der kommenden Woche erscheint PlayerUnknown's Battlegrounds im Rahmen des Game-Preview-Programms auch für die Xbox One. Bereits ab morgen könnt ihr euch auf den Konsolenstart mit exklusiven Items vorbereiten.

Wer sich schonmal auf den Start von PlayerUnknown's Battlegrounds am 12. Dezember 2017 auf der Xbox One vorbereiten möchte, der kann dies bereits ab morgen tun. Bereits auf der Paris Games Week waren exklusive Items für den Battle-Royale-Shooter auf der Microsoft-Konsole angekündigt worden und via Xbox Wire wurden diesbezüglich nun die konkreten Details bekannt.

Bereits ab dem morgigen 07. Dezember 2017 wird es demnach das PUBG Warrior Pack zu erstehen geben, welches einen speziellen Hut, ein Camo-T-Shirt, Hosen und Tennisschuhe zur Individualisierung des Charakters umfasst. Kostenpunkt: 9,99 US-Dollar.

Weiter geht es am 14. Dezember mit dem PUBG Accessory Pack sowie am 21. Dezember mit dem PUBG Tracksuit Pack, die jeweils 4,99 US-Dollar kosten werden. Alle Pakete sind eigenständige Angebot und nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Für Ingame-Käufe gibt es in Zukunft in der Game-Preview-Version darüber hinaus keinerlei Pläne.

Im Rahmen der The Game Awards 2017 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 02:30 Uhr wird es erstmals Spielszenen der neuen Wüsten-Karte Miramar zu sehen geben. Fans des Battle-Royale-Titels - ob auf dem PC oder auf der Xbox One - sollten also einschalten!