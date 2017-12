Anfang des Jahres war PlayerUnknown's Battlegrounds quasi noch unbekannt, doch mittlerweile ist der Titel eigentlich Jedem in der Gaming-Szene ein Begriff. Das Spiel schickt sich indes weiter an, einen Rekord nach dem anderen zu brechen. Davon profitiert man nun auch von der Ferienzeit.

Die Urlaubszeit rund um die Weihnachtsfeiertage und Neujahr nutzen viele Gamer, um natürlich zu zocken. Schließlich ist es in dieser Jahreszeit draußen auch häufiger etwas ungemütlich. Davon profitiert der Blockbuster PlayerUnknown's Battlegrounds nun weiter, um einen neuen Fabelrekord aufzustellen.

Zuletzt war das Durchbrechen der Verkaufsmarke von 30 Millionen Exemplaren nach dem Release der Game-Preview-Version auf der Xbox One Thema, dieses Mal widmen wir uns aber der noch aussagekräftigeren Statistik: den aktuell noch zockenden Gamern.

In der bei Steam erhobenen Kategorie der gleichzeitig zockenden Spieler wurde von PUBG nun abermals ein neuer Höchstwert geknackt und damit der eigene Rekord gebrochen. Dabei gelang es dem Battle-Royale-Shooter die magische Marke von drei Millionen gleichzeitig zockenden Gamern zu durchbrechen.

In der Spitze wurde gestern ein Höchstwert von exakt 3.106.358 Zockern für PUBG ermitteln. Nur nochmal zum Vergleich: Der zweitplatzierte Titel in dieser Kategorie ist Dota 2 von Valve, das auf der hauseigenen Steam-Plattform im Maximum rund 1,29 Millionen Spieler erreichte. PUBG schickt sich mittlerweile also an, diesen bereits eigentlichen Top-Wert mal eben so zu verdreifachen. Viel fehlt dazu jedenfalls nicht mehr!