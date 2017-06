Auf der E3 2017 wurde der PC-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds ja zunächst auch für Xbox One angekündigt; weitere Versionen sind nicht ausgeschlossen. Dabei könnte künftig auch Cross-Play eine Rolle spielen.

In einem Interview mit VG247 bestätigte Executive Producer Chang Han Kim nun, dass man in Bezug auf PlayerUnknown's Battlegrounds durchaus über die künftig Unterstützung von Cross-Plattform-Play nachdenke. Demnach könnten dann beispielsweise PC- und Xbox-One-Spieler gegeneinander im Battle-Royale-Titel antreten.

"Cross-Network-Play zwischen dem PC und Konsole ist definitiv etwas, was wir irgendwann im weiteren Verlauf machen wollen. Dabei nehmen wir nicht an, dass wir technische Probleme damit haben werden", so Chang Han Kim.

Allerdings teilt er gegenwärtig noch Bedenken hinsichtlich der Balance zwischen den Plattformen: "Wenn man den kompetitiven Aspekt des Spiels in Betracht zieht, habe ich durchaus das Gefühl, dass es ein Problem zwischen Controllern und Tastatur & Maus gibt. Das macht es schwierig für uns, es richtig umzusetzen."

Es bleibt also spannend, ob und wann man das Feature dann tatsächlich umsetzen wird. Zunächst wird die Version für Xbox One und Xbox One X ab dem 17. November 2017 erhältlich sein. Eine PS4-Fassung wäre für einen Zeitpunkt im kommenden Jahr 2018 denkbar. "Wir haben definitiv Pläne und Gedanken zu anderen Plattformen, aber gleichzeitig sind wir immer noch ein Early-Access-Spiel", so der Executive Producer diesbezüglich.