Der Titel PlayerUnknown's Battlegrounds wird im Mai Geld für einen guten Zweck sammeln. Eine spezielle Veranstaltung lässt 128 Spieler gegeneinander antreten.

Im Mai starten die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Das gesammelte Geld geht an die Organisation Gamers Outreach, welche Kinder in Krankenhäusern mit Software und dazugehörigen technischen Mitteln austattet. Die teilnehmenden Teams stammen aus vier Regionen und müssen sich in drei Matches behaupten. Am Ende wird derjenige gewinnen, der aus den drei Partien zusammengerechnet die höchste Platzierung erreichen konnte.

Das Event startet am 04. Mai um 19.00 Uhr europäischer Zeit. 128 Streamer kämpfen in drei Matches um den Sieg. PlayerUnknown's Battlegrounds ist via Steam Early Access erhältlich.