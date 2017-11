PlayerUnknown's Battlegrounds bricht auf dem PC ja einen Rekord nach dem anderen und in Kürze dürfen auch Spieler auf der Xbox One durchstarten. Dennoch würde Schöpfer Brendan Greene eine Auszeichnung eher ungern annehmen.

Mit PUBG hat Brendan "PlayerUnknown" Greene ja unglaublich ins Schwarze getroffen und befindet sich seither völlig unerwartet nur noch auf Rekordjagd. Der Lead Designer bleibt aber in einem Punkt durchaus bescheiden: Einen Game of the Year Award würde er seinem Battle-Royale-Titel dennoch nicht verleihen.

Sicherlich, PUBG zählt zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres, dass der Titel nun aber auch im Rahmen der The Game Awards 2017 für das Game of the Year nominiert wurde, verwundert Greene dennoch etwas, auch weil sich das Spiel ja auch noch im Early Access befindet und derzeit immer noch unfertig ist. Auch deshalb finden zahlreiche Spieler mitunter, dass ein technisch noch nicht fertiges Spiel nicht für einen solchen Award wählbar sein sollte.

Gegenüber IGN räumt selbst Greene ein, dass PUBG nicht unbedingt einen Game of the Year Award bekommen sollte, aber nicht, weil es sich noch im Early Access befindet. Greene glaubt vielmehr, dass schlicht bessere Spiele in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind.

"Auch wenn ich es lieben würde, den Award für das Team zu gewinnen, so glaube ich dennoch, dass es deutlich bessere Spiele gegeben hat", so Greene. Ganz konkret nennt er dabei beispielsweise The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder auch Horizon: Zero Dawn. Beide Titel sind bei den Game Awards 2017 neben PUBG als Game of the Year nominiert.