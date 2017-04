PlayerUnknown's Battlegrounds ist binnen kürzester Zeit zu einem echten Hype-Titel auf dem PC geworden. Das äußert sich nun auch in den Verkaufszahlen.

Entwickler und Publisher Bluehole hat nun offiziell bestätigt, dass der Last-Man-Standing-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds bereits dem Club der Millionen-Seller angehört. Der Titel, der aus der Third-Person-Perspektive gezockt wird, ist erst vor 16 Tagen als frühe Spielversion via Steam Early Access erschienen und findet sich seither kontinuierlich in den Top 3 der Spiele mit den meisten gleichzeitig zockenden Gamen bei Steam. In der Spitze fanden sich bereits mehr als 89.000 Spieler im Titel ein.

Seit dem 23. März fand die Early-Access-Version nun bereits über eine Million Käufer. Diese messen sich in einem Battle-Royle-Spielmodus, wie er auch in der ArmA-Reihe oder in H1Z1: King of the Kill zu finden ist. Bluehole bedankt sich in Anbetracht des zügigen Erreichens dieses Meilensteins natürlich bei der Community und verspricht für die Zukunft weitere Verbesserungen und neue Inhalte.