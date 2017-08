Die Erfolgsgeschichte von PlayerUnknown's Battlegrounds will einfach nicht enden. Bei Steam hat der Battle-Royale-Titel nun weiter Boden gut gemacht und jetzt sogar Valve-Titel hinter sich gelassen.

Es war in den letzten Monaten ja quasi ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Titel mit den meisten gleichzeitig zockenden Nutzern bei Steam die beiden Valve-Spiele Counter-Strike: Global Offensive und Dota 2 sind - und zwar mit großem Vorsprung. Da konnte bislang auch PlayerUnknown's Battlegrounds wenig ausrichten, das zuletzt zumindest alle anderen Titel hinter sich gelassen hat - bis jetzt!

Bereits am vergangenen Samstag kam PUBG den Valve-Titeln gefährlich nahe, nachdem der Rückstand bei den Nutzerzahlen vor wenigen Wochen durchaus noch beträchtlich war. Allerdings zieht der Battle-Royale-Titel aber ungebrochen neue Spielerscharen an. Am Sonntagmorgen US-amerikanischer Zeit war es dann soweit und laut Erhebungen von Steam Spy hat PUBG nun tatsächlich Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive überholt und sich Platz 1 in dieser Wertung gesichert. PUBG brachte es zu diesem Zeitpunkt auf fast 900.000 gleichzeitig zockende Spieler und ließ Dota 2 knapp um rund 40.000 Gamer, Counter-Strike: Global Offensive deutlicher um etwa 300.000 Spieler hinter sich.

Damit ist es nun seit sehr langer Zeit mal wieder dem Spiel eines Drittanbieters gelungen, die beiden Valve-Titel auf der hauseigenen Steam-Plattform zu verdrängen. Und das, obwohl es sich bei Dota 2 sogar auch noch um ein kostenfrei spielbares Game handelt, während für PUBG als Early-Access-Titel ein Entgelt fällig wird.

Kurze Zeit später musste Entwickler Bluehole aber immerhin einen kleinen Rückschlag verkraften: Die Server gingen down und via Twitter teilte man mit, dass man sich die Umstände näher anschauen werde. Ungeachtet dessen zählt das Spiel mittlerweile über acht Millionen Käufer bei Steam.