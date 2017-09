AFK-Farmer sind in PlayerUnknown's Battlegrounds ein echtes Ärgernis. Lange lässt sich das Entwickler Bluehole allerdings nicht mehr gefallen.

Wenn Spieler in PlayerUnknown's Battlegrounds Battle Points verdienen, ohne tatsächlich zu spielen, spricht man von AFK-Farming. Das ist nicht nur für andere Spieler ärgerlich, sondern auch für die Entwickler. Denn mit diesen Punkten können In-Game-Items erworben und auf dem Marktplatz verkauft werden. Genau diesem Vorgehen will Entwickler Bluehole nun entgegentreten.

In einem Gespräch mit PC Gamer auf der PAX West hat der Produzent Chang-Han Kim bestätigt, dass sein Team sich dem AFK-Farming bewusst sei und man das Problem bald in Angriff nehmen werde, auch wenn man sich über die konkreten Maßnahmen noch nicht im Klaren sei. "Wir wissen, dass es einige Spieler gibt, die AFK-Farming betreiben. Aktuell sind es noch nicht viele, aber wir wollen an einem Tool arbeiten, das verhindert, dass Spieler einfach BP erhalten, ohne überhaupt zu spielen."

Dass am Balancing der Punktevergabe nach jedem Match geschraubt oder AFK-ler komplett ausgegrenzt werden, das sind alles Optionen, die Bluehole in Erwägung zieht. Auch wenn es noch keinen finalen Plan gibt, betonten die PlayerUnknown's-Battlegrounds-Entwickler, dass sie viel Erfahrung im Umgang mit Farming-Bots in MMOs hätten.