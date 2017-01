Limbo-Macher deuten neues Projekt an

Mit dem künstlerisch wertvollen Limbo lieferte das Indie-Studio Playdead einen echten Überraschungshit ab. Nun werkelt das Team an einem neuen Titel.

Nach Limbo hat Playdead in der Zwischenzeit mit Inside ein weiteres Spiel veröffentlicht. Auch mit dessen Performance scheint man zufrieden zu sein, denn für das bisherige Feedback bedankte sich das Studio nun via Twitter. Gleichzeitig deutete man dabei bereits das nächste Projekt an.

Der dann dritte Titel von Playdead war bislang noch nicht bekannt, wurde nun aber bestätigt. Der Name und das komplette Setting stehen aber noch aus, so dass eine vollständige offizielle Ankündigung abzuwarten bleibt. Einem bei Twitter veröffentlichten Teaser-Bild ist aber zu entnehmen, dass es sich wohl um ein Science-Fiction-Spiel bzw. eines mit eben jenem Setting handeln dürfte.

Zu sehen ist eine Figur, bei der es sich um einen Astronauten handeln könnte. Diese zieht einen verwendeten Fallschirm hinter sich her und in der Entfernung ist ein Feuerball in der Atmosphäre zu sehen. Wir halten euch über den Titel des 2006 gegründeten Entwicklerstudios natürlich auf dem Laufenden. Schließlich haben Limbo und Inside mit durchschnittlichen Metacritic-Wertungen von 85 und 92 über alle Plattformen hinweg total eingeschlagen.