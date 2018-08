Plantronics erweitert einmal mehr das Portfolio an Gaming-Headsets und präsentiert die neue RIG 300-Serie sowie das RIG 400 PRO HC auf der gamescom 2018.

Die Headsets der RIG 300-Serie wurden speziell für junge Gamer entwickelt, sollen aber auch den Ansprüchen ihrer Eltern gerecht werden. Sie sind in den Varianten Xbox One (HX), PlayStation (HS), Universal (HC) und PC verfügbar. Die RIG 300-Serie bietet ein modulares, stabiles und sicherheitsorientiertes Design mit offenen Ohrmuscheln. Die Headsets sind mit 40-mm-Treibern ausgestattet und verfügen über die Plantronics SoundGuard-Technologie, die das Gehör vor auftretenden Audiospitzen und maximalen Dezibel-Pegeln schützen soll. Die Bedienung des Headsets erfolgt über ein Inline-Bedienteil.

Das RIG 400 PRO HC knüpft an die Vorgängerversion RIG 400 an. Nutzer können durch den zum Patent angemeldeten RIG-Gaming-Audioregler die Spiellautstärke direkt am Controller einstellen. Dynamische 40mm-Treiber mit Niederfrequenzresonatoren sollen für einen klaren Sound sorgen, Lärmisolierende Ohrkissen aus zwei Materialien zudem für Bequemlichkeit ohne Ablenkung. Mit dabei ist zudem ein Prepaid-Code für Dolby Atmos nur für Xbox One-Nutzung, natürlich nicht enthalten bei HS-Modellen für PlayStation 4.

Die RIG 300-Serie für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Windows 10 ist auf Plantronics.com und im Fachhandel für 39,99 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich. Das RIG 400 PRO HC für Xbox One und PlayStation 4 ist ab Ende August für 59,99 Euro verfügbar.