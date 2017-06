Plantronics RIG Gaming-Headsets bieten exklusive Dolby Atmos Aktivierung, um Gamern den Sprung vom herkömmlichen Surround-Sound hin zu einem vollumfänglichen Klangerlebnis zu ermöglichen.

Plantronics hat soeben die Partnerschaft mit Dolby Laboratories für die neuen Headsets RIG 400LX, RIG 600LX und RIG 800LX bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Gamern mit Hilfe der Dolby Atmos Audiotechnologie einen Wettbewerbsvorteil zu bieten.

Dieser revolutionäre Fortschritt vom herkömmlichen Surround-Sound hin zu 3D-Audio wird möglich, indem den Plantronics RIG 400LX, RIG 600LX sowie den schnurlosen RIG 800LX Kopfhörern Codes beigelegt sind, mit denen Nutzer ohne zusätzliche Kosten Dolby Atmos für ihre Xbox One Konsole oder ihren Windows 10 PC aktivieren können.

Die Dolby Atmos Technologie versorgt Gamer mit fortgeschrittener räumlicher Präzision, indem sie die Art verändert hat, wie Entwickler mit In-Game Sound umgehen. Anstatt komprimiertes Audio durch 2D-Stereo-Kanäle zu pressen, übermittelt Dolby Atmos die vollständigen räumlichen Audiodaten, indem Audio ausgehend von individuellen, sich realistisch bewegenden Objekten der Umgebung betrachtet wird. Dies führt dazu, dass Nutzer von Gaming-Headsets mit Dolby Atmos Feature Audiosignale von vorn, hinten, oben und unten wahrnehmen können.

Zusätzlich zum Dolby Atmos Feature für Kopfhörer, bieten die neuen Headsets RIG 400LX, RIG 600LX sowie das schnurlose RIG 800LX ein leichtes und wandlungsfähige Design mit isolierenden Ohrmuscheln und Audiosteuerung per Knopfdruck.

Das Plantronics RIG 800LX Wireless für Xbox One soll bis zu 24 Stunden pro Akkuladung ungestörtes Spielvergnügen liefern und verfügt über ein Klappmikrofon, Mic-Monitoring sowie Regler für Lautstärke und Balance zwischen Spielsound und Chat nebst verschiedener EQ-Einstellungen. Plantronics RIG 600LX und RIG 400LX werden mit einem LX1 Pro Level Verstärker ausgeliefert mit drei Audio-EQ-Einstellungen, einer analogen Doppelsteuerungen zur Modifizierung der Spiel-Chat-Balance sowie einem zusätzlichen Eingang für Musik.

RIG 400LX, RIG 600LX und das schnurlose RIG 800LX zur Nutzung mit allen Geräten der Xbox One-Familie (Xbox One, Xbox One S, Project Scorpio) und Windows 10 sind ab Herbst bei Plantronics.com und autorisierten Händlern für 99,99 Euro, 149,99 Euro und 179,99 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich. Die Markteinführung weiterer Atmos-fähiger Modelle folgt noch in diesem Jahr.