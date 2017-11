Planet of the Apes: Last Frontier

Das Franchise "Planet der Affen" geht schon bald auch im Videospielbereich in die nächste Runde. Zum unlängst angekündigten Planet of the Apes: Last Frontier gibt es nun ein Release-Datum - zumindest für Sonys PS4.

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde Planet of the Apes: Last Frontier angekündigt. Allerdings blieben die Macher damals noch ein Veröffentlichungsdatum schuldig. Das hat sich nun zumindest in Bezug auf Sonys aktuelle Heimkonsole PS4 geändert, denn für diese Plattform gibt es nun ein Release-Datum.

Die PS4-Variante des Spiels soll demnach ab dem 21. November 2017 erhältlich sein, wie Entwickler The Imaginati Studio und Publisher FoxNext Games nun bekanntgaben. Auf der PS4 soll das Spiel auch vom mittlerweile ja eingeführten PlayLink-Feature Gebrauch machen, so dass ihr nicht nur einen DualShock 4 nutzen, sondern auch euer iOS- oder Android-Gerät zur Steuerung verbinden könnt.

Vorbesteller können sich übrigens auch einen kleinen Bonus sichern: Diese erhalten den Soundtrack des Spiels in digitaler Form sowie fünf Avatare für den PSN-Account als Goodies.

Planet of the Apes: Last Frontier wurde im August angekündigt und erscheint am 21. November 2017 für PS4. Darüber hinaus sind auch Versionen für PC und Xbox One geplant.