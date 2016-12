Mit einem Steam-Update wird Planet Coaster auf die Version 1.0.2 gehievt. Außerdem nannten die Entwickler den Termin für den ersten kostenlosen DLC.

Planet Coaster bleibt auf Steam weiterhin eines der meistverkauften Spiele seit seiner Veröffentlichung, nun förderten die Entwickler von Frontier Developments einen zweiten Patch ans Tageslicht. Riesengroße Änderungen bleiben mit dem Update 1.0.2 allerdings aus, stattdessen behebt es nur kleinere Fehler, die zu einer höheren Stabilität und weniger Abstürzen führen sollen. Zusätzlich dazu eliminiert der Patch einen Fehler bei den Einschienenbahnen, sodass der Befehl "Don't block station" ab sofort funktionieren sollte.

Für mehr Stimmung sorgt wohl aber erst das kostenlose Winter-Update, für das die Entwickler bereits vor wenigen Tagen eine Abstimmung durchführten. Der erste kostenlose DLC soll am 15. Dezember 2016 folgen und unter anderem das Fahrgeschäft "Collider Flat Ride" mitbringen. Dabei handelt es sich um ein rotierendes Rad im Retro-Science-Fiction-Look, an dem insgesamt 20 Gondeln hängen. Zusätzlich dazu werden noch weitere Inhalte im Paket liegen, über sie möchte der Entwickler noch in den nächsten Tagen sprechen.