Nicht ganz unerwartet stürmt Planet Coaster die Steam-Charts am vergangenen Sonntag. Selbst Dishonored 2 muss der Simulation weichen. Der direkte Konkurrent bleibt auf der Strecke.

Dishonored 2 hat momentan nur den undankbaren dritten Platz in den Steam-Charts vom vergangenen Sonntag, den 20. November erreicht. Während die Freizeitpark-Simulation Planet Coaster mit knapp 95% positiven Wertungen den Thron erringt, weicht trotz des 20-Year-Celebration-Sales von letzter Woche sogar noch Rise of the Tomb Raider vor den neuen Erstplatzierten.

Ungleich negativ fällt der aktuell wohl wichtigste Konkurrent zu Planet Coaster auf: Rollercoaster Tycoon World. Die Wertungen erreichen kaum die Grenze zum positiven, was sicher auch der Marketing-Strategie geschuldet sein dürfte. So gesellt sich Rollercoaster Tycoon World nicht mal in die Top 10.



Die Charts (Stand 20.11.2016) im Überblick:





Planet Coaster Rise of the Tomb Raider Dishonored 2 Civilization 6 Rainbow Six: Siege Watch Dogs 2 Planet Coaster: Thrillseeker Edition Counter-Strike: Global Offensive Civilization 6 Tyranny