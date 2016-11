Das erfolgreich gestartete Planet Coaster bekommt vor Weihnachten einen ersten kostenlosen DLC mit Fahrgeschäften und anderen Inhalten.

In den Steam-Charts schoss das Spiel von heute auf morgen auf den ersten Platz, nun kündigte der Entwickler Frontier Developments das erste inhaltliche Zusatzfutter an. Pünktlich zur kommenden Weihnachtssaison soll die erste kostenlose Erweiterung auf die Steam-Server geschaufelt werden und unter anderem neue Fahrgeschäfte liefern. Dabei wollen die Entwickler die Community darüber abstimmen lassen, welche der Attraktionen definitiv in den DLC gepackt werden.

Im offiziellen Forum stehen vier Attraktionen zur Auswahl, bei denen es sich um ein 30 Meter hohes Riesenrad und andere Fahrgeschäfte mit Gondeln handelt. Zusätzlich dazu soll die Erweiterung noch "eine Vielzahl an Goodies" beinhalten, über die der Entwickler in absehbarer Zeit sprechen wird. Ein konkreter Release-Termin steht ebenfalls noch nicht fest, er dürfte jedoch innerhalb der nächsten 30 Tage liegen.