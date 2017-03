Baldur's Gate, Baldur's Gate II und Icewind Dale - mehrere RPG-Klassiker vergangener Tage wurden bereits optisch überarbeitet, aufgehübscht und zeitgemäß neu aufgelegt. Nun dürfen sich Genre-Fans auch über ein absolutes Highlight freuen.

Auch der absolute RPG-Klassiker Planescape Torment wird demnach im Rahmen einer Enhanced Edition neu aufgelegt. Das wurde seitens Entwickler Beamdog heute angekündigt. Die optimierte Spielfassung soll demnach bereits in absehbarer Zeit für die Plattformen PC, Mac, iOS und Android veröffentlicht werden.

Beamdog zeichnete bereits für die Enhanced Editions der eingangs erwähnten Klassiker verantwortlich, so dass ihr euch grob ausdenken könnt, was euch in Bezug auf Planescape Torment erwartet. Das Projekt wurde unter Mitwirkung von Lead Designer Chris Avellone vorangetrieben. Die entsprechende Webseite ist noch nicht online, ein entsprechender Countdown läuft jedoch in Kürze ab.

Die Enhanced Edition wird mit einer überarbeiteten, für 4K-Ausgabe optimierten Grafik daher kommen. Ebenso wurden Soundtrack und Interface modernisiert. Die weiteren Details sowie der Erscheinungstermin sind aber gegenwärtig noch unklar. Den passenden Trailer zur Ankündigung gibt es aber schonmal anbei für euch.