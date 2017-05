Mamma Mia … Die von Fans lang ersehnte Fortsetzung der Kultserie Pizza Connection kommt mit genüsslichem Aroma und extra Käse überbacken wieder zurück auf den PC.

In der Wirtschaftssimulation Pizza Connection 3 erwarten euch neben den bewährten Grundzutaten der Serie einige neue und scharfe Extra-Beläge! Arbeitet euch in der Kampagne vom einfachen Pizzabäcker in den Straßen Roms hoch zum Eigentümer der erfolgreichsten Pizza-Kette der Welt! Erschafft dazu mithilfe des Pizza Creators individuelle Pizza-Kreationen.

Zeigt den Konkurrenten, wie man am besten Pizza verkauft. Ob ihr das mithilfe zielgruppengerechter Werbung und guter Pizzen in schicken Läden erreicht oder gelegentlich auch mal unter Einsatz von Sabotage und Waffengewalt den knusprigen Rand der Legalität überschreitet, bleibt ganz euch überlassen. Pizza Connection 3 erscheint im Frühjahr 2018 für PC, Mac und Linux (SteamOS).