Nach dem Erfolg von Minecraft schwingt sich nun ein weiteres, Voxel-basiertes Sandbox-Survival-Spiel auf und wirbt um die Gunst der Spieler. Dieses ist in der Welt von ARK: Survival Evolved angesiedelt.

Der Survival-Titel ARK: Survival Evolved bekommt in diesem Jahr ein neues Spin-Off spendiert. Bei PixARK handelt es sich um ein Voxel-basiertes Sandbox-Survival-Spiel, das an Minecraft erinnert. Der Titel soll zunächst auf Steam im Early Access bzw. auf der Xbox One via Game Preview pilotiert werden; der Starttermin hierfür wurde mit Ende März 2018 angegeben. Später in 2018 soll dann die Vollversion für PC, Xbox One, Xbox One X, PS4 und Switch erscheinen.

In PixARK strandet ihr auf einer mysteriösen Insel und müsst in der Folgezeit jagen, Rohstoffe sammeln, Gegenstände erschaffen, Getreide anbauen und euch einen Unterschlupf bauen, um zu überleben. Dabei trefft ihr auf umherziehende Dinosaurier oder bekommt es auch mit Naturkatastrophen und feindlichen Spielern zu tun.

Die geplanten Features werden von offizieller Seite wie folgt angegeben:

Einzel- und Mehrspielermodus

Sammeln und Bauen

Über 100 verschiedene Dinosaurier und weitere Kreaturen können gezähmt werden.

Charakter Fortschritt

Prozedural generierte Welten

Creative Mode, der den Spielern grenzenlose Baumöglichkeiten bietet

Über echt verschiedene Areale wie Dschungel, Wüste, Höhlen und mehr

Prozedurales Quest-System, das immer neue Herausforderungen bietet