Bald soll eine Early-Access-Version von Pit People kommen. Das Entwicklerstudio The Behemoth hat nun den Termin bekannt gegeben.

The Behemoth ist unter anderem für die Videospiele Castle Crashers und Battleblock: Theater bekannt. Das rundenbasierte Strategiespiel Pit People soll ab dem 13. Januar 2017 via Steam Early Access und im Preview-Programm auf der Xbox One zur Verfügung stehen. Nach den zwei Beta-Phasen im September und Oktober wollen die Entwickler jetzt weiteres Feedback sammeln. Pit People soll schon weitgehend fertiggestellt sein.

Die Early-Access-Version wird bereits einen großen Teil der Kampagne, mehrere Weltkarten und Quests beinhalten. Der Abschluss der Kampagne ist im Alleingang oder zusammen mit einer anderen Person möglich. Zusätzlich gibt es einen Unfair-Challenge-Modus gegen die KI und einen Versus-Modus, in dem jeweils zwei Spieler gegeneinander antreten. Alle Multiplayer-Modi stehen online und lokal zur Auswahl.

Nach dem Release im Januar soll das Spiel stetig erweitert werden. Die Early-Access-Version wird für 15 Dollar erhältlich sein. Die finale Version soll 20 Euro kosten. Nach der Veröffentlichung der Vollversion werden die bisherigen Speicherstände übernommen. Cross-Play zwischen dem PC und der Xbox One wird aktuellen Angaben zufolge nicht unterstützt.