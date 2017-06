Mit Pinball FX 3 wurde jetzt die Fortsetzung der bekannt Videospielreihe angekündigt. Bald könnt ihr also an neuen Flippern euer Können zeigen.

Pinball FX 3 entsteht bei Zen Studios. Das Flipperspiel soll für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen. Wann es veröffentlicht wird, steht noch nicht fest, denn der Release-Termin ist nicht bekannt. Bei Pinball FX 3 liegt der Fokus auf den nun eingeführten Multiplayer-Modi. Ihr könnt in Match-Ups gegeneinander antreten, eigene Turniere erstellen und in Ligen mitmischen.

Außerdem könnt ihr euer Geschick in neuen Singleplayer-Modi verbessern. Die Mehrheit der Tische, die ihr für Pinball FX 2 oder Zen Pinball 2 gekauft habt, könnt ihr kostenlos übertragen; Pinball FX 3 ist abwärtskompatibel. Welche Tische ausgenommen sind, wird sich zeigen.