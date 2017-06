Das PC-Rollenspiel Pillars of Eternity: Complete Edition erscheint bald auch für einige Konsolen - rund zwei Jahre später.

Paradox Interactive und Obsidian Entertainment bringen das RPG Pillars of Eternity zwei Jahre nach dem PC-Start auch auf die Konsolen. Ab dem 29. August dürfen PS4- und Xbox-One-Spieler kämpfen, sammeln und erkunden.

Die Pillars of Eternity: Complete Edition" enthält neben dem Hauptspiel die beiden Teile der Erweiterung "The White March". Das Spiel wurde von Paradox Arctic auf die Konsolen zugeschnitten, dazu zählen optimierte Bildschirmanzeigen und Pad-Steuerung.

Neben dem digitalen Vertrieb wird es auch eine Disc-Version geben. Ein Preis steht noch nicht fest.

Pillars of Eternity: Complete Edition erscheint am 29. August für PS4 und Xbox One.