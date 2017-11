Während das Entwicklerteam mittlerweile am Sequel Pillars of Eternity II: Deadfire werkelt, gibt es für all diejenigen, die bislang noch einen Bogen um das gelungene Original gemacht haben, nun die neue Defintive Edition. Wir verraten euch, was drin steckt.

Paradox Interactive und Entwickler Obsidian Entertainment haben heute die Pillars of Eternity: Definitive Edition offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um die bislang umfangreichste Version des preisgekrönten Rollenspiels.

Neben dem eigentlichen Hauptspiel sind demnach auch die beiden bereits veröffentlichten Teile der Erweiterung "The White March", alle bisherigen Premium-Extras sowie auch das "Deadfire Pack" an Bord. Bei Letzterem handelt es sich um einen komplett neuen Inhalt, der vom demnächst erscheinenden Sequel Pillars of Eternity II: Deadfire inspiriert wurde.

Die Definitive Edition erscheint am 15. November 2017 für PC, Mac und Linux. Anschließend wird das "Deadfire Pack" für alle Besitzer des ursprünglichen Spiels veröffentlicht; auf diesem Weg möchte man den bisherigen Spielern für ihre Unterstützung danken.

Bei den in der neuen Edition enthaltenen Premium-Inhalten handelt es sich unter anderem um den Original-Soundtrack, ein digitales Collector's Book, eine digitale Novelle und mehr.