Pillars of Eternity II: Deadfire

Es ging erwartungsgemäß mal wieder flott: Erst gestern war die Finanzierungskampagne des Rollenspiel-Sequels Pillars of Eternity II: Deadfire gestartet, heute wurde die anvisierte Marke auch schon erreicht.

Bei Fig hatte Entwickler Obsidian Entertainment 1,1 Millionen US-Dollar als Ziel ausgerufen, um das Rollenspiel-Sequel Pillars of Eternity II: Deadfire im geplanten Umfang realisieren zu können. Die Fans kamen in Scharen und so kann schon heute Vollzug gemeldet werden.

Im Zeitpunkt dieser News haben bereits über 9.800 Fans die Crowdfunding-Kampagne unterstützt und 1.106.078 US-Dollar beigesteuert. Die Umsetzung des Spiels ist damit gesichert, wobei rund 50 Prozent davon in das Eigenkapital fließen, die anderen 50 Prozent in die Belohnungen der Finanzierungskampagne.

In einer Stellungnahme bedankte sich CEO Feargus Urquhart bei der Community; man habe die beste Fans der Welt und diese allein seien verantwortlich für das Feedback am ersten Teil und den finanziellen Erfolg.

Bei 1,4 Millionen Dollar wartet nun ein erstes Zusatzziel, welches das Rollenspiel um Unterklassen ergänzen soll. Die Kampagne kann weiterhin hier unterstützt werden.