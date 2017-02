Pillars of Eternity II: Deadfire

Die Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung des Rollenspiel-Sequels Pillars of Eternity II ist einfach nicht zu bremsen. Nun wurde die nächste Millionenmarke erreicht.

1,1 Millionen Dollar wollten die Macher von Obsidian Entertainment für die Umsetzung von Pillars of Eternity II: Deadfire erreichen, und diese Marke ist auf der Plattform Fig längst erreicht. Bei noch etwas mehr als drei verbleibenden Tagen bis zum Ende der Kampagne wurde nun gar die nächste Millionenmarke geknackt.

Pillars of Eternity II: Deadfire hat bei Fig mittlerweile mehr als 3,07 Millionen Dollar an finanziellen Mitteln eingesammelt. Es ist damit erst das dritte Videospiel in den letzten 12 Monaten, dem dieses Kunststück bei Fig gelang. Die anderen beiden namhaften Vertreter waren zuvor Psychonauts 2 von Double Fine sowie Wasteland 3 von inXile Entertainment.

Das RPG-Sequel konnte über 26.000 Unterstützer mobiliseren. Das nächste Zusatzziel liegt bei 3,25 Millionen Dollar und würde dem Titel auch noch Sidekicks einbringen. Es ist anzunehmen, dass dieses Unterfangen in den nächsten Tagen noch gelingt.