Ist laut Miyamoto weiter in Entwicklung

Eigentlich sollte die Entwicklung von Pikmin 4 schon 2015 kurz vor dem Ende stehen, offensichtlich ist aus diesen Plänen aber nichts geworden. Sorgen um das Projekt solle man sich aber nicht machen.

"Mir wurde von der PR-Abteilung gesagt, ich darf [über Pikmin 4] nichts verraten", so Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto lachend, "aber ich kann sagen, dass es Fortschritte macht."

Seit der ersten Erwähnung des Projekts vor zwei Jahren ist nicht nur reichlich Zeit vergangen, mit Nintendo Switch hat die japanische Videospiel-Firma inzwischen auch eine neue Konsole auf den Markt gebracht, die sich großer Beliebtheit erfreut. Gut möglich also, dass man die zusätzliche Entwicklungszeit in die Anpassung von Pikmin 4 an Switch steckt.

Wer auf die Pikmin so lange nicht verzichten kann, greift zu Hey! Pikmin für Nintendo 2DS und 3DS. Das 2-D-Abenteuer erscheint am 28. Juli.