Das erst im Mai veröffentlichte Phantom Dust hat bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht. Darüber hinaus gibt es auch ein frisches Update.

Lange war das Schicksal von Phantom Dust nach Entwickler-Wechsel & Co. ungeklärt, doch seit Mitte Mai ist die Neuauflage für Windows 10 und Xbox One zu haben. Seither hat sich der einstige Xbox-Klassiker bereits etabliert, denn wie nun bestätigt wurde, hat man mit dem Titel einen wichtigen Meilenstein erreicht. Laut Creative Director Adam Isgreen von den Microsoft Studios fanden sich seit dem Release bereits mehr als eine Million Spieler für den Titel auf Xbox One und Windows 10, die sich die Remastered-Version heruntergeladen und diese gespielt haben.

Darüber hinaus steht auch das zweite Update zum Titel in den Startlöchern, zu dem nun vorab das Patch-Log veröffentlicht wurde. Unter anderem wird ein tägliches Belohnungssystem neben andere Features neu eingeführt.

Weitere Bugfixes:

Optimized performance options

Updated Quick Match behavior to handle full lobbies more gracefully

Resolved screen orientation issue that was present on some devices

Fixed a bug on PC where title performance would dip on some systems when the VSync toggle option is set to off

Fixed a bug where the active user can be changed without returning to the Phantom Dust title screen after a prompted sign in following a sign out from the main menu

Fixed a bug where the cursor navigation inputs remain permanently active when a gamepad is disconnected while a cursor navigation input is held