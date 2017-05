Lange war das Schicksal der Neuauflage von Phantom Dust ungeklärt, doch zuletzt betonte Microsoft, dass das Spiel noch vor der E3 im Juni von sich Reden machen wird. Das Unternehmen hält dabei Wort.

Aaron Greenberg, Head of Xbox Games Marketing bei Microsoft, hat via Twitter bestätigt, dass der Klassiker Phantom Dust überraschend schon heute sein Comeback geben wird. Ohne große Vorankündigung wird Microsoft das Third-Person-Kampfspiel, das ursprünglich für die erste Xbox erschien, ab dem heutigen 16. Mai 2017 auf PC und Xbox One in den Ring werfen.

Der Titel unterstützt das Play-Anywhere-Feature und wird seitens Microsoft für lau angeboten; ihr müsst also für den Bezug rein gar nichts zahlen. Das ursprüngliche Gameplay lässt man dabei unangetastet, man verpasst dem Spiel aber eine 16:9-Grafik mit Unterstützung von 1080p- und 4K-Auflösungen. Dank Play Anywhere könnt ihr eure Speicherstände jederzeit von Xbox One und PC aus nutzen, und auch Cross-Plattform-Multiplayer zwischen beiden Plattformen wird unterstützt.