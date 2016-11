Konami hat seinem Mobile-Ableger PES Club Manager ein umfangreiches neues Update spendiert, welches unter anderem auch die Sprachausgabe it sich bringt.

Dank dem neuen Update gibt es nun auch eine Sprachausgabe sowie Spiel-Kommentare im Mobile-Manager. Dabei wurden die bekannten Stimmen aus dem Konsolen-Titel PES 2017 auch im Mobile-Titel untergebracht. Deutsche Spieler dürfen sich daher auf Marco Hagemann und Hansi Küpper freuen. In der englischen Sprachausgabe sind Peter Drury und Jim Beglin zu hören.

Daneben gibt es aber auch zahlreiche Updates, was lizenzierte Klubs, liegen und mehr betrifft. So wurden nun die neu lizenzierten Klubs Borussia Dortmund, FC Liverpoo, Arsenal FC, Clube de Regatas do Flamengo, Sport Club Corinthians Paulista und Club Atletico River Plate hinzugefügt. Weitere Teams wurden auf den neuesten Stand gebracht. Als neue Ligen findet ihr nun die Campeonato Brasileiro oder auch die Ligen aus Argentinien und Chile im Spiel.