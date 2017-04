Erst in dieser Woche wurde Persona 5 auch in hiesigen Gefilden veröffentlicht. Der westliche Release führte gleichzeitig zum Erreichen eines neuen Verkaufsmeilensteins.

Publisher Atlus hat angekündigt, dass die westliche Veröffentlichung von Persona 5 zum Erreichen eines neuen Verkaufsmeilenstein geführt hat. So konnte man nun eine wichtige Marke bei der Auslieferungsmenge erreichen.

Weltweit wurden laut Atlus nun über 1,5 Millionen Exemplare von Persona 5 ausgeliefert. Der Titel wurde erst am 04. April in Nordamerika und Europa veröffentlicht; in Japan ist das Spiel seit dem 15. September für PS4 und PS3 erhältlich.