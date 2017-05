Viele Jahre leitete Katsura Hashino die Geschicke der Persona-Franchise, doch damit ist in absehbarer Zeit Schluss.

Wie nun bekanntgegeben wurde, wird Katsura Hashino, Producer und Director mehrere Titel der Persona-Reihe, künftig seinen Posten räumen. Nach dem internationalen Erfolg von Persona 5 schrieb er nun einen offenen Brief an die Fans, dass er anderen Designern die Möglichkeit geben wolle, die Franchise im positiven Sinne zu beeinflussen und fortzusetzen.

"Im vergangenen Jahr, mit dem 20. Jahrestag ein Meilenstein in der Persona-Reihe, habe ich die Entwicklung der Serie an meine Nachfolger übergeben und angekündigt, micht eines neuen RPG-Projekts anzunehmen, das in einer Fantasy-Welt angesiedelt ist", so Hashino. Project Re Fantasy heißt dieses Projekt, das im Dezember 2016 vorgestellt wurde. Es ist das Erstlingswerk des neuen Entwicklers Studio Zero.

Seine Zukunft hinsichtlich der Persona-Reihe war seit dieser Ankündigung bislang in der Schwebe, nachdem Hashino in einem früheren Interview erwähnte dass es "keine Garantie" dafür gebe, dass er der Franchise nach Persona 5 treu bleibe. Nun ist sein Ausscheiden aus dem zuständigen Team also offiziell. Für Entwickler P-Studio sicherlich ein großer Verlust.