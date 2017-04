Streamer und YouTuber lechzen bereits nach Persona 5. Allerdings haben sie die Rechnung ohne Atlus gemacht. Der Entwickler droht damit, Kanäle und Videos sperren zu lassen, wenn sie zu viel über die Story verraten.

Der Entwickler Atlus veröffentlichte heute auf seiner Homepage eine Richtlinie zum Streamen und Veröffentlichen von Videos über ihr neues JRPG Persona 5. Darin heißt es vor allen Dingen, dass man sich doch bitte immer eher vage halten solle, wenn man über storyspezifische Details zum neuesten Ableger der Reihe spricht. Der Entwickler möchte so bald keine Spoiler im Netz sehen. Außerdem will Atlus eine Grenze setzen, wie weit Streamer und YouTuber das Spiel zeigen dürfen. So wird als Limit das Ingame-Datum vom 7. Juli genannt. Darüber hinaus sollen keine Videos und Inhalte veröffentlicht werden. Aber auch in dem, was gezeigt werden darf, drückt sich klar aus. Beispielsweise soll nur der Bosskampf im Kamoshida Palast gezeigt werden.

Wer dennoch gegen die Richtlinie verstößt und Content veröffentlicht, der über das genannte Datum hinaus geht, gegen den will Atlus mit voller Härte vorgehen. Konkret heißt das, das Content-ID-Ansprüche und Kanal-Strikes ausgesprochen werden, wenn Videos über das Datum hinaus veröffentlicht werden. Es wird ausdrücklich "empfohlen", nicht aus der Reihe zu tanzen.

Überzogenes Regiment oder verständliche Maßnahme bei einem sehr story-lastigen Rollenspiel?