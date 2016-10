Die Entwickler von den Persona-Kampfspielen möchten auch für den fünften Teil wieder einen Ableger produzieren. Derzeit nehmen sie Anfragen aller interessierten Spieler entgegen.

Kazuhisa Wada, der Game Director von Persona 4 Arena und Persona 4 Arena Ultimax möchte einen weiteren Ableger zu Persona 5 entwickeln. Dies teilte er auf der Turnier-Veranstaltung Toushinsai 2016 in Japan mit.

"Persona 5 Arena betreffend, darüber müssen wir in der Zukunft sprechen, da wir all unsere Kräfte wirklich in Persona 5 gesteckt haben. Ich möchte wirklich gerne einen weiteren Teil entwickeln und eure Stimmen sind sehr wichtig für uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr weiterhin eure Anfragen an uns schickt. Danke!", so Wada.

Persona 5 ist in Japan bereits erhältlich und erscheint in Europa am 14. Februar.