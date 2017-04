Bislang war Perception lediglich für dieses Jahr bestätigt, doch nun gibt es auch einen ganz konkreten Veröffentlichungstermin. Schon im kommenden Monat wird es soweit sein.

Entwickler The Deep End Games, ein Studio bestehend aus früheren BioShock- und Dead-Space-Entwicklern, werkelt derzeit an Perception. Zusammen mit dem in Polen ansässigen Publisher Feardemic hat man heute nun den Veröffentlichungstermin für das First-Person-Horrorspiel bestätigt.

Interessierte Horror-Fans unter euch dürfen sich demnach den 30. Mai 2017 rot im Kalender anstreichen. Ab diesem Tag wird Perception für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Das Spiel war via Kickstarter finanziert worden, wo 4.357 Unterstützer knapp 170.000 US-Dollar zur Entwicklung beisteuertn. Es handelt sich um ein klassisches First-Person-Horrorspiel mit starker narrativer Komponente, in der die Geschiche der blinden Heldin Cassie erzählt wird. Diese nutzt ihr ausgeprägtes Gehör um Mysterien auf den Grund zu gehen, die sie in ihren Träumen verfolgen.