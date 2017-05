Payday 2 ist mittlerweile fast vier Jahre alt, aber der Multiplayer-Shooter von Overkill Software gehört immer noch nicht zum alten Eisen. Nun wurde der nächste Schritt in der Entwicklung des Spiels bekanntgegeben.

Laut den Machern nähere sich der Multiplayer-Shooter nun der finalen Form der Entwicklung. So kündigte man einen Live-Service mit kostenfreien Inhalts-Updates für das kommende Jahr an.

Ursprnglich im Jahr 2013 für PS3, PC und Xbox 360 veröffentlicht, gibt es zu Payday 2 mittlerweile fast 50 Add-ons - größtenteils kostenpflichtig - und 144 Updates. All diese Inhalte werden künftig gebündelt in der Payday 2: Ultimate Edition angeboten. Das Paket gibt es ab dem 08. Juni 2017 bei Steam; statt über 200 Dollar für alle Inhalte im Einzelpreis werden diese so für 44,99 Dollar angeboten. Bis zum Release dieser Spielversion gibt es Payday 2 und alle Add-ons mit einem Rabatt von 85 Prozent bei Steam weiter im Einzelkauf.

Nach dem Release der Ultimate Edition werden Einzelkäufe nicht mehr möglich sein. Zudem gab man bekannt, dass man anschließend alle zukünftigen Add-ons als kostenfreie Updates für alle Spielinhaber veröffentlichen wolle. Damit wolle man die treue Community ehren.

Neben einem neuen Mobile-Ableger namens Payday: Crime War, in dem Spieler auch als Cops antreten können, wurde außerdem auch ein VR-Modus für Payday 2 auf dem PC angekündigt. Das komplette Spiel wird sich mit dem HTC Vive in der virtuellen Realität genießen. Dieses VR-Update wird kostenfrei angeboten.