Starbreeze hat heute zusammen mit 505 Games eine neue Retail-Version des Shooters Payday 2 angekündigt und veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Fassung der Crimewave Edition.

Die neue Edition von Payday 2 namens The Big Score ist jetzt offiziell bei Einzelhändlern zum Preis von 49,99 Euro erhältlich. Dabei wird das Multiplayer-Erlebnis der berstehenden Crimewave Edition des Spiels durch frische Inhalte erweitert.

So sind eine ganze Sammlung an Premium-DLCs in der neuen Edition enthalten, ebenso wie bislang mehr als 20 kostenlose Inhalts-Updates. Diese stehen euch direkt nach der Installation bereits zur Verfügung. Käufer erhalten außerdem auch exklusiven Zugang zur "Royalty Collection" mit Masken für Spieler, die beim Job einen königlicheren Look bevorzugen.

Konkret sind in Payday 2: The Big Score folgende Premium-DLCs enthalten:

The Pointbreak Heists

The Alesso Heist

The Golden Grin Casino Heist

The Sokol Character Pack

The Yakuza Character Pack

Butcher's AK/CAR Mod Pack

Butcher's BBQ Pack

Butcher's Western Pack

The Gage Ninja Pack

Gage Chivalry Pack

Für Besitzer der bisherigen Crimewave Edition stehen die Big-Score-Inhalte als DLC-Paket zum Preis von 39,99 Euro bereit. Einzelne Pakete kosten zwischen 4,99 Euro und 6,99 Euro.