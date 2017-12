Aus dem geplanten Switch-Release von Payday 2 im aktuellen Jahr wird nichts mehr. Die Heists für unterwegs müssen noch bis 2018. Doch allzu lange dauert es trotzdem nicht mehr.

Seitdem Overkill vor einiger Weile angekündigt haben, dass das vier Jahre alte Heist-Spiel Payday 2 auf die Switch porten wollen, gab es lange kein einziges Lebenszeichen des Spiels. Erst vor wenigen Wochen rief Almir Listo, der Prozent des Spiels in einem Video wieder in Erinnerung, dass überhaupt an einer solchen Version gearbeitet wurde. Damals grenzte er den Release des Shooters lediglich auf diesen Winter ein. Nun können wir euch ein finales Veröffentlichungstdatum nennen.

Payday 2 wird am 23. Februar 2018 in Europa erscheinen. Die USA und Australien werden vier Tage später bedient. In Payday 2 plant ihr kooperativ mit drei anderen Spielern einen Raubüberfall und führt ihn anschließend durch. Ihr sucht euch das Ziel eures Heists aus, vom kleinen Juwelier hin zum Überfall eines Sicherheits-Trucks auf einer verstopften Straße, zieht eure Maske über und versucht der Polizei aus dem Weg zu gehen.

Trotz Kritik am Einsatz von Mikrotransaktionen kam Payday 2 auf den Current- und Last-Gen-Konsolen sowie dem PC ganz gut an. Und die Switch kann gut noch ein kooperatives, lokal spielbares Spiel für unterwegs gebrauchen. Freut ihr euch auf den Release in zwei Monaten oder juckt euch der Titel nicht die Bohne?