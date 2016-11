Path of Exile

Das Action-Rollenspiel Path of Exile ist bereits seit 2013 erhältlich, doch die Macher werkeln weiter am Spiel und bringen noch in diesem Jahr wieder frische Inhalte.

Wie nun bekanntgegeben wurde, soll Anfang des kommenden Monats das Update auf Version 2.5.0 zum Spiel veröffentlicht werden. Mit dem 02. Dezember 2016 nannte man diesbezüglich nun den konkreten Termin.

Der Patch wird auch das neue Breach-Feature mit sich bringen, über das ihr großartige Belohnungen abstauben könnt. Auch andere neue Inhalte sind jedoch an Bord. In der Breach Challenge League erwarten euch unzählige Herausforderungen sowie auch drei neue Mikrotransaktionen, die auch im Spiel verdient werden können. Neue Bosse in Form der Breachlords sind ebenfalls dabei.

Das Update umfasst auch einen neuen 64-bit-Client, der künftig auch DirectX 11 unterstützt. Dieser soll dann auch viel schneller lauffähig sein, als frühere Versionen. Auch neue Nebel- und Kleidung-Physik-Systeme sind nun möglich. Im Zusammenhang mit dem Update wird es weiterhin auch neue kostenpflichtige Optionen geben.