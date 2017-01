Path of Exile wird dieses Jahr noch auf der Xbox One erscheinen. Das Entwicklerstudio kündigte an, dass die Version für die Konsolen identisch mit der PC-Fassung sein wird.

Das Entwicklerstudio Grinding Gear Games hat angekündigt, dass Path of Exile in diesem Jahr auch für die Xbox One erscheinen wird. Der Titel wird auch auf der Konsole kostenlos erhältlich sein und ist inhaltlich identisch mit der PC-Version. Spieler der Fassung für die Xbox One sind allerdings von den PC-Spielern getrennt unterwegs. Grund dafür sind kleinere Unterschiede im Gameplay, wie beispielsweise die Zielfunktion von Fähigkeiten oder die Tragekapazität an Flaschen.

Die Entwickler haben weitere Informationen für die kommenden Wochen angekündigt. Ein genauerer Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt.