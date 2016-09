Path of Exile

2017 wird Path of Exile um den fünften Akt erweitert. Gleichzeitig soll es wesentliche Änderungen für das Erreichen des Endgames geben.

Seit einigen Jahren kann Path of Exile Fans von Diablo für sich gewinnen, später einmal soll es satte zehn Akte umfassen - doppelt so viele wie beim Diablo-II-Vorbild. Im eigenen Forum bestätigte nun der Chefentwickler Chris Wilson, dass der fünfte Akt im Rahmen des großen Updates 3.0.0 irgendwann im nächsten Jahr auf die Spieler losgelassen wird.

Neben dem fünften Akt planen die Entwickler eine große Umstellung beim Erreichen des Endgames. Bisher müssen die Akte in drei Schwierigkeitsgraden durchgezockt werden. Weil Spieler mit Akt 5 satte 15 Akte beenden müsste, um zum Endgame zu gelangen, fällt mit Veröffentlichung von Akt 5 ein Schwierigkeitsgrad weg. Die Folge: Das Endgame kann dann in 10 Akten erreicht werden, also sogar weniger als heute nötig.

Bis zum Update 3.0.0 werden die Entwickler weitere kleinere Pakete liefern, wie unter anderem die DirectX-11- und 64-Bit-Unterstützung.