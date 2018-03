Wenn ihr Quantum Break, Uncharted 4 oder The Evil Within 2 gespielt und gemocht habt, solltet ihr Past Cure nicht in Erwägung ziehen. Denn dann fällt euch rasend schnell auf, wie unsauber und kantig der Stealth-Action-Mix ist. Ich kann über bescheidene Grafik und technische Macken hinwegsehen, wenn der spielerische Kern stimmt. Aber Past Cure nervt mich mit so vielen Dingen, dass ich von der anfänglich interessanten Story schon nach einer halben Stunde nichts mehr wissen will.

Es ist wirklich schade, dass sich der Titel selbst so viele Stolpersteine in den Weg legt. Gerne hätte ich euch diesen Stealth-Action-Hybriden aus Deutschland empfohlen, doch leider muss ich entschieden davon abraten. Vor 15 Jahren wäre Past Cure ein richtig gutes Spiel gewesen, doch heutzutage gibt es viel bessere Titel.

