Der Action-Stealth-Thriller erscheint nun doch später als zunächst geplant; dafür wird es auch eine weitere Umsetzung geben.

Wie in einer Pressemeldung bekanntgegeben wurde, wird der neue Titel des Berliner Indie-Entwicklers Phantom 8 Studio namens Past Cure nun auch für die Xbox One erscheinen; bis dato waren lediglich Umsetzungen für PC und PlayStation 4 bestätigt. Zudem wird der Release nicht nur digital, sondern auch als Retail-Version erfolgen.

Die Ankündigung hat leider Gottes aber auch einen Haken: Der bisher anvisierte Release-Termin kann nicht eingehalten werden. Als neuen Zeitraum visiert man nun das vierte Quartal 2017 an; ein konkreteres Datum nannte man aber zunächst nicht.

Zur Handlung: Nach jahrelangen Torturen in geheimen europäischen Anstalten ist der einstige Elite-Soldat Ian untergetaucht. In einem Versteck seines Bruder Markus und einzigen vertrauenswürdigen Kontaktes kämpft Ian nun tagtäglich mit den Folgen der militärischen Experimente, die ihm zwar beängstigende Fähigkeiten, wie das Verlangsamen der Zeit und Telepathie, dem sogenannten "Mindfly" verliehen, ihn aber auch in den Wahnsinn und an die Grenze zwischen Albtraum und Realität führen.