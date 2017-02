Der noch junge Berliner Indie-Entwickler Phantom 8 Studio hat die Veröffentlichung seines ersten Projekts für das zweite Quartal 2017 angekündigt. Dabei handelt es sich um den Titel Past Cure.

Past Cure ist ein actionreicher Stealth-Shooter, der aus der Third-Person-Perspektive gezockt wird. Der Release des Premieren-Projekts von Phantom 8 Studio ist in digitaler Form via PS Store für PS4 und via Steam für den PC geplant.

Im Singleplayer-Spiel sollen Stealth-Elemente und Actionsequenzen geschickt kombiniert werden. Die Spielwelt von Past Cure ist dabei fiktiv und spiel in zwei verschiedenen Dimensionsn: der realen Welt und einer Traumwelt. Am ehesten lässt sich das Ganze mit dem Hollywood-Blockbuster "Inception" vergleichen, der als Inspiriation diente. Der Fokus beim Spiel soll auf realistischen Kampfanimationen, einer herausfordernden Rätselmechanik und einer ausgetüftelten Story liegen.

Im Mittelpunkt dieser Handlung steht der Ex-Special-Force Ian, der mit aller Macht die Männer jagt, die ihn einst verraten und verwandelt haben. Jahrelang war er Objekt geheimer Menschenversuche und irgendwoe in einem Gefängnis in Europa festgehalten worden. Durch diese Experimente hat Ian nun mächtige Fähigkeiten wie Gedankenmanipulation und Telekinese, die ihr einsetzen könnt. Doch der Preis für seine Veränderung war seine geistliche Gesundheit: Mit jedem Einsatz seiner Kärfte wächst der Wahnsinn in ihm, der sich in Träumen offenbart. Auf seiner Mission stehen Ian sein Bruder Markus und die mysteriöse Doppelagentin Sophia zur Seite.